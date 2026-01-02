Le Centre de Recherches et de Technologies de l’Eau (CERTE) s’est classé huitième au niveau arabe dans l’indice des brevets d’innovation et de demandes PA (Patent & Application), selon le classement SCImago 2025, qui évalue 317 institutions et centres de recherche du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

Le directeur général du CERTE, Hakim Gaptni, a attribué cette performance à l’augmentation notable du nombre de brevets déposés par le centre, désormais orientés vers des applications concrètes au service du tissu socio-économique, a-t-il expliqué à l’agence TAP. Les brevets du CERTE se traduisent notamment par la création de start-up autonomes ou par leur intégration dans des prototypes semi-industriels adoptés par des entreprises.

Cette dynamique renforce la position du centre au niveau national et ouvre de nouvelles perspectives de rayonnement économique, notamment dans les domaines de l’eau, des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’intelligence artificielle (IA).

À cet égard, une commission interne dédiée à l’IA a été mise en place afin d’explorer les applications de ces technologies dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. Fondé en 2005 sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CERTE emploie 74 enseignants-chercheurs permanents.

Avec 14 brevets déposés en 2025 auprès de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), le centre représente à lui seul 10 % de la production annuelle de brevets de l’ensemble des institutions relevant du ministère.