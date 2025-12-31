Le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 reste indécis à l’approche de la troisième et dernière journée. Le Mozambique et le Cameroun font partie des sélections encore en course pour la qualification, promettant une affiche à fort enjeu.

Troisième du groupe avec trois points, le Mozambique a connu un parcours contrasté. Battus lors de leur entrée en lice par la Côte d’Ivoire (1-0), les Mambas ont ensuite signé une victoire historique face au Gabon (3-2), la première de leur histoire en phase finale de la CAN.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

De son côté, le Cameroun totalise quatre points après deux journées. Les Lions Indomptables ont débuté par une victoire contre le Gabon (1-0), avant de tenir en échec la Côte d’Ivoire, tenante du titre (1-1). En reconstruction, la sélection dirigée par David Pagou affiche un visage solide et ambitieux.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

Le match Mozambique – Cameroun, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la CAN 2025, se jouera ce mercredi 31 décembre, avec un coup d’envoi à 20h, au stade d’Agadir.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 2.