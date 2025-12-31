La Côte d’Ivoire et le Gabon s’affrontent ce mercredi à l’occasion de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Si les Éléphants sont toujours invaincus et en lice pour la qualification, les Panthères, elles, sont déjà éliminées de la compétition.

Championne d’Afrique en titre, la sélection ivoirienne occupe la tête du groupe F avec quatre points, à égalité avec le Cameroun, tandis que le Mozambique reste en embuscade avec trois unités. Les hommes d’Emerse Faé ont démarré le tournoi par une victoire étriquée face au Mozambique (1-0), grâce à un but d’Amad Diallo, avant de concéder le nul face au Cameroun (1-1), lors d’un match disputé. Auteur d’un nouveau but, Diallo confirme son importance dans le dispositif ivoirien. Avant cette ultime journée, la Côte d’Ivoire peut encore terminer à la première comme à la troisième place du groupe.

À l’opposé, le Gabon vit une CAN difficile. Battues d’entrée par le Cameroun (1-0), puis par le Mozambique (3-2) malgré une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères sont mathématiquement éliminées et ne peuvent plus prétendre à une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Déjà en difficulté lors des barrages du Mondial, les Gabonais tenteront néanmoins de sauver l’honneur lors de ce dernier match.

Diffusion Gabon – Côte d’Ivoire : chaîne et horaire

La rencontre Gabon – Côte d’Ivoire se jouera ce mercredi 31 décembre 2025, avec un coup d’envoi prévu à 20h (heure française), au Grand Stade de Marrakech.

Le match sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1.