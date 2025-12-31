Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2025, l’Algérie dispute son dernier match de la phase de groupes avec l’objectif de préserver sa dynamique. Assurés de terminer premiers du groupe E après deux victoires en deux matches, les Fennecs affichent un bilan solide, avec aucun but encaissé depuis le début du tournoi. Vainqueurs du Soudan (3-0) puis du Burkina Faso (1-0), les hommes de Vladimir Petkovic s’appuient notamment sur un Riyad Mahrez en grande forme, auteur de trois buts.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Déjà éliminée après deux défaites, la Guinée équatoriale tentera de sauver l’honneur lors de cette ultime rencontre de poule.

Diffusion du match

La rencontre Guinée équatoriale – Algérie, comptant pour la 3e journée du groupe E, se jouera mercredi 31 décembre à 17h (heure française), au stade Prince Moulay El-Hassan.

Le match sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1.