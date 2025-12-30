La sélection tunisienne de football a concédé le match nul face à la Tanzanie (1-1), mardi, au stade olympique de Rabat, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Ce résultat permet au onze national de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe C.

Un penalty pour lancer la Tunisie

La Tunisie a ouvert le score en première période. Ismail Gharbi a transformé un penalty à la 43e minute, donnant l’avantage aux Aigles de Carthage avant la pause. Cette réalisation a récompensé une première mi-temps disputée, au cours de laquelle la Tunisie a su concrétiser l’une de ses opportunités.

Réaction tanzanienne au retour des vestiaires

Au début de la seconde période, la Tanzanie a rapidement réagi. Faisal Salum a égalisé à la 48e minute, ramenant les deux équipes à égalité. Malgré des tentatives de part et d’autre, le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final. Ce nul suffit à la Tunisie pour atteindre l’objectif de qualification.

Le Nigéria confirme sa domination du groupe

Dans l’autre rencontre du groupe C, le Nigéria s’est imposé face à l’Ouganda (3-1). Ce succès permet aux Nigérians de consolider leur place de leader avec un parcours sans faute. Avec trois victoires en trois matches, le Nigéria termine en tête du groupe avec neuf points.

Un classement final serré

À l’issue de la phase de groupes, le Nigéria occupe la première place avec 9 points. La Tunisie se classe deuxième avec 4 points, devançant la Tanzanie, troisième avec 2 points. L’Ouganda ferme la marche avec un point. Les chiffres traduisent un groupe disputé derrière le leader nigérian.

Cap sur les huitièmes de finale

Qualifiée pour le tour suivant, la Tunisie affrontera le Mali, deuxième du groupe A, en huitièmes de finale. De son côté, le Nigéria sera opposé au Maroc, premier du groupe A. Ces affiches marquent l’entrée dans la phase à élimination directe de la CAN Maroc 2025.