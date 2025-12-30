Le Bénin affronte le Sénégal lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. La rencontre se dispute dans le groupe D, le mardi 30 décembre 2025 à 20:00, au Stade Ibn Batouta. L’enjeu est immédiat : la première place du groupe.

Contexte et enjeu immédiat

Après deux journées, le Sénégal occupe la tête du groupe D avec 4 points. La RD Congo affiche le même total. Le Bénin suit avec 3 points. Une victoire permettrait aux Guépards de prendre l’avantage dans la course à la qualification. Une défaite compliquerait sérieusement leurs chances avant la dernière journée.

Forme et dynamique récente

Le Bénin traverse une période contrastée. Sur ses cinq derniers matchs officiels, l’équipe alterne victoires et défaites. Le bloc défensif souffre sur les transitions rapides. L’animation offensive repose sur des phases directes.

Le Sénégal montre une dynamique plus stable. Les Lions restent sur trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Le collectif conserve un équilibre solide entre pressing et maîtrise.

Classement et pression comptable

Le Sénégal compte 1 victoire et 1 nul. Le Bénin affiche 1 victoire et 1 défaite. L’écart est d’un point.

Victoire Sénégal : première place quasi assurée.

: première place quasi assurée. Match nul : le classement reste ouvert.

: le classement reste ouvert. Victoire Bénin : renversement total du groupe D.

Face-à-face récent

Les confrontations récentes favorisent clairement le Sénégal. Sur les cinq derniers duels, le Bénin ne s’impose jamais. Les Lions remportent trois matchs, pour un nul. Le Sénégal marque dans la majorité de ces rencontres, souvent en exploitant les couloirs.

Joueurs à suivre

Côté Bénin, Steve Mounié reste le point de fixation offensif. Il joue dos au but et pèse dans le jeu aérien.

Côté Sénégal, Sadio Mané apporte percussion et profondeur. Il déclenche les transitions rapides et attire la pression sur son côté.

Ce qu’on attend du match

Le Sénégal devrait imposer un pressing médian structuré. Le Bénin cherchera des sorties rapides et des ballons longs. Les duels sur les ailes et la gestion des secondes balles seront déterminants. L’ambiance s’annonce intense au Stade Ibn Batouta.

Guide pratique – diffusion

Date : mardi 30 décembre 2025

: mardi 30 décembre 2025 Heure : 20:00

: 20:00 Stade : Stade Ibn Batouta

: Stade Ibn Batouta Chaîne TV : diffuseur officiel CAN

: diffuseur officiel CAN Streaming légal : plateforme du diffuseur officiel

