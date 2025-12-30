Le Nigeria affronte l’Ouganda pour la phase de groupes de la CAN 2025. Ce duel oppose le leader du groupe à une sélection en sursis. Le Nigeria survole la compétition avec deux victoires. L’Ouganda occupe le bas du tableau avec un seul point. Les Cranes jouent leur survie dès le coup d’envoi.

Forme

L’Ouganda subit une période difficile. L’équipe enregistre une défaite et un nul lors des derniers matchs officiels. L’attaque manque de fluidité. Le bloc défensif recule trop vite. Les transitions offensives restent imprécises. Le Nigeria affiche une forme éclatante. Les Super Eagles enchaînent les succès en phase de groupes. Le pressing haut étouffe l’adversaire. La récupération rapide permet des attaques tranchantes.

Classement

Le Nigeria domine le groupe avec 6 points. Un succès valide officiellement la qualification. Un nul suffit pour garder les commandes. L’Ouganda occupe la 4e place avec 1 point. Une défaite signifie l’élimination quasi certaine. Les Cranes doivent impérativement gagner pour espérer.

Face-à-face

Les statistiques favorisent le Nigeria. La sélection nigériane marque régulièrement plus d’un but contre l’Ouganda. La défense ougandaise souffre face à la mobilité adverse. Les derniers duels officiels confirment cette supériorité technique.

Joueurs à suivre

Victor Osimhen porte l’attaque du Nigeria. Le buteur pèse sur les défenses centrales. Son jeu de corps libère les ailiers rapides. Côté Ouganda, Farouk Miya organise le jeu. Le meneur cherche les solutions entre les lignes. Il manque souvent d’appui pour conclure ses actions.

Guide Pratique

Où voir le match Ouganda – Nigeria ?