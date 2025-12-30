Bienvenue sur notre live pour suivre ce choc décisif du Groupe C de la CAN 2025. La Tunisie affronte la Tanzanie au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Qualifiez-vous avec nous !

Pourquoi ce match est capital ? (Contexte)

La Tunisie doit valider son billet pour les huitièmes de finale. Actuellement deuxièmes, les Aigles de Carthage éviteraient tout calcul mathématique en cas de victoire. Pour la Tanzanie, c’est le match de la dernière chance. Après leur nul (1-1) contre l’Ouganda, seule une victoire peut les maintenir en vie dans cette CAN 2025.

Composition Officielle : Tunisie

Schéma : 4-3-3

: 4-3-3 Gardien : Aymen Dahmene

: Aymen Dahmene Défense : Valery, Bronn, Talbi, Abdi

: Valery, Bronn, Talbi, Abdi Milieu : Skhiri, Mejbri, Gharbi

: Skhiri, Mejbri, Gharbi Attaque : Achouri, Mastouri, Tounekti

Composition Officielle : Tanzanie

Schéma : 4-2-3-1

: 4-2-3-1 Gardien : Zuberi Foba

: Zuberi Foba Défense : Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein

: Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein Milieu : Miroshi, Msanga – Salum, Msuva, Allarakhia

: Miroshi, Msanga – Salum, Msuva, Allarakhia Attaque : Kelvin John

Le Direct (Temps réel)