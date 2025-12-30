Le match entre la Tanzanie et la Tunisie, comptant pour la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, se jouera ce mardi 30 décembre au Stade Olympique de Rabat. Le coup d’envoi de cette rencontre décisive est prévu à 17h.

Les deux sélections se sont affrontées à deux reprises depuis 2020. Leur dernière confrontation remonte au 17 novembre 2020, lors des éliminatoires de la CAN, et s’était conclue sur un match nul (1-1).

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 1.