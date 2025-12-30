Le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 livrera son verdict ce mardi 30 décembre, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. À Rabat, le Botswana affronte la République démocratique du Congo dans une rencontre aux enjeux majeurs pour la qualification en huitièmes de finale.

Toujours en quête de ses premiers points, le Botswana occupe la dernière place du groupe et n’a plus le droit à l’erreur. Les Zèbres devront impérativement s’imposer et espérer un scénario favorable dans l’autre match pour conserver une chance de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

En face, la RD Congo aborde cette affiche avec davantage de sérénité. Deuxième du groupe avec quatre points, la sélection congolaise reste sur une prestation solide face au Sénégal (1-1), grâce notamment à une réalisation de Cédric Bakambu. Un résultat positif suffirait aux Léopards pour valider leur billet pour la phase à élimination directe.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Botswana – RD Congo ?

La rencontre Botswana – RD Congo se disputera ce mardi 30 décembre, avec un coup d’envoi fixé à 20h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 2.