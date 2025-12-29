Un projet méditerranéen baptisé “Smartmed”, d’un budget de 1,13 million d’euros (environ 3, 83MDT), prévoit la création de pôles d’innovation locaux, de plateformes en ligne et de projets pilotes, notamment dans les domaines de l’e-santé et l’énergie en Tunisie, en Grèce et en Jordanie.

Des initiatives et des opportunités pour améliorer la gouvernance urbaine, la protection de l’environnement et la qualité de vie seront proposées, en 2026, aux entreprises et aux associations en Tunisie, en Grèce et en Jordanie, dans le cadre du de ce projet transfrontalier, présenté officiellement à Tunis, le 23 décembre 2025.

En Tunisie, ce projet vient accompagner la transition numérique et les démarches engagées pour promouvoir des villes intelligentes, indique Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises, BUSINESSMED, principal représentant régional du secteur privé reflétant les intérêts de 25 Confédérations d’entreprises issues des pays membres de l’Union pour la Méditerranée – UpM, dont la Tunisie.

Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Programme Interreg “NEXT MED, SMARTMED” (2025–2028) est un projet de coopération transnationale visant à accompagner les villes méditerranéennes dans leur transition vers des environnements urbains intelligents, durables, inclusifs et centrés sur les citoyens. Il est coordonné par l’Université de Macédoine occidentale (Grèce), avec BUSINESSMED (Tunisie), la municipalité de Deir Alla (Jordanie) et l’Institute of Entrepreneurship Development (Grèce),

L’action sera axée, au début, sur le renforcement des capacités des autorités publiques afin de favoriser l’adoption de systèmes numériques intelligents, notamment à travers la mise en place de pôles locaux d’innovation, de plateformes en ligne pour le partage de bonnes pratiques, ainsi que le déploiement de projets pilotes dans des secteurs clés tels que la e-santé et l’énergie intelligente, selon la même source.

Il s’agit également de soutenir le renforcement des capacités, la coopération transnationale et l’échange de connaissances entre les acteurs méditerranéens.

Des dialogues entre les municipalités, les autorités publiques, les universités, les ONG et les représentants du secteur privé ont été engagés.

Les échanges ont porté, lors de la journée du lancement du projet, sur les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre de solutions de villes intelligentes en Tunisie, ainsi que sur la manière dont l’innovation numérique peut contribuer à une gestion urbaine plus réactive, résiliente et durable.