Une commission de travail permanente et un plan d’action 2026 ont été mis en place pour intégrer systématiquement l’huile d’olive tunisienne dans l’offre touristique et développer le tourisme agricole durable, a-t-on appris à l’issue d’une réunion interministérielle tenue vendredi 26 décembre.

Organisée conjointement par les ministères du Tourisme et de l’Agriculture, cette réunion a réuni des représentants des deux départements, des institutions nationales (ONTT, ONH, APIA) ainsi que des organisations professionnelles (UTICA, FTAV, FI2T) et des acteurs de l’hébergement rural. Elle s’inscrit dans la foulée du succès d’initiatives pilotes menées à Chaâl, Enfidha et Bizerte, où des visites immersives autour de la récolte et de la transformation des olives ont suscité un fort intérêt touristique.

Le plan d’action 2026 prévoit la création de « routes touristiques thématiques » autour de l’olive, l’organisation de festivals régionaux et la mise en place d’espaces d’exposition permanents dans les zones touristiques. L’huile d’olive, qui couvre 40 % de la superficie agricole tunisienne et place le pays au deuxième rang mondial des producteurs, sera ainsi valorisée comme une « ambassadrice » du patrimoine alimentaire national.

Les participants ont insisté sur le rôle du tourisme agricole dans la diversification de l’offre touristique, la valorisation du terroir et le soutien aux revenus des agriculteurs. Les expériences pilotes, jugées exemplaires, seront désormais étendues et institutionnalisées à l’échelle nationale, dans une démarche alliant développement régional, création d’emplois et rayonnement économique.