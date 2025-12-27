La Tunisie engage une révision de ses accords commerciaux euro-méditerranéens. Trois projets de loi examinés en Conseil des ministres visent à adapter les règles d’origine, renforcer l’intégration industrielle et sécuriser l’accès aux marchés européens. En parallèle, fiscalité verte, prix agricoles administrés et retour des Tunisiens du monde alimentent le débat économique et social de fin d’année.
LES 5 TITRES DU JOUR
- Fiscalité verte : l’ITES appelle à une refonte pour atteindre les objectifs Vision 2035
- Huile d’olive : le prix de référence fixé à 10 dinars relance la colère des producteurs
- Commerce extérieur : 80 % des exportations tunisiennes dirigées vers l’espace euro-méditerranéen
- Diaspora : une enquête identifie freins et leviers au retour des Tunisiens du monde
- Nadia Dhab expose « À pleins tubes » à la galerie Kalysté
LE CHIFFRE DU SOIR
80 % — Part des exportations tunisiennes absorbée par les marchés euro-méditerranéens
LE SECTEUR À SURVEILLER
Agriculture L’administration du prix de l’huile d’olive est fixée à 10 dinars le litre, sous les coûts moyens. Les exportations restent dominées par le vrac.
Signal faible : absence de mécanismes de protection des prix à la production malgré l’importance stratégique de la filière.
SUR LES MARCHÉS
Tunindex 13 270,45 33,32% | USD 2,9035 | EUR 3,3850 | Brent 60,45$ | Or 3 848,73 € / oz
À SUIVRE
- Publication attendue de données économiques de l’INS
- Suivi des projets de loi au Parlement
- Annonces possibles sur les subventions énergétiques
