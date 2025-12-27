La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 se poursuit ce samedi 27 décembre avec quatre rencontres inscrites au programme officiel. Deux matches concernent le groupe D et deux autres le groupe C, répartis sur quatre enceintes sportives, à Rabat, Tanger et Fès.

Ces rencontres interviennent dans un contexte de montée en intensité du tournoi, chaque équipe cherchant à consolider sa position au classement ou à se relancer après la première journée.

Groupe D : double confrontation à Rabat et Tanger

Le groupe D ouvrira la journée avec une première rencontre programmée à 13h30 au stade olympique de Rabat. Le Bénin affrontera le Botswana dans un match qui comptera pour la suite du parcours des deux sélections dans cette phase de groupes.

Plus tard dans l’après-midi, à 16h00, le grand stade de Tanger accueillera l’autre affiche du groupe D. La République démocratique du Congo sera opposée au Sénégal. Cette rencontre figure parmi les principales affiches de la journée, au regard du statut des deux équipes engagées dans ce groupe.

Groupe C : enjeux en soirée

Les matches du groupe C se joueront en soirée, avec deux confrontations successives.

À 18h30, au stade Al Barid de Rabat, l’Ouganda rencontrera la Tanzanie. Cette affiche précédera le dernier match de la journée et pourrait peser sur la hiérarchie du groupe à l’issue de la deuxième journée.

Enfin, à 21h00, le complexe sportif de Fès sera le théâtre de l’opposition entre le Nigeria et la Tunisie. Cette rencontre clôturera le programme de samedi et constituera l’un des rendez-vous les plus attendus de cette journée, compte tenu du parcours et de l’historique des deux sélections.

Une journée décisive pour la phase de groupes

Avec quatre rencontres réparties sur différents créneaux horaires, cette deuxième journée s’annonce déterminante pour la suite de la compétition. Les résultats de samedi permettront de préciser les équilibres au sein des groupes C et D avant l’entame de la troisième journée.