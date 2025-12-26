Vendredi 26 décembre, l’Angola et le Zimbabwe s’affrontent au Grand Stade de Marrakech pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Les deux équipes, défaites lors de la première journée, voient ce match comme une occasion cruciale de relancer leur parcours dans un groupe relevé.

Un duel pour rester en course

Palancas Negras et Warriors sont conscients qu’un match nul ne suffira pas. Les deux sélections visent la victoire pour se repositionner dans la course aux huitièmes de finale, notamment en vue de décrocher l’une des places de meilleur troisième. Le groupe B rassemble l’Égypte, sept fois championne d’Afrique, et l’Afrique du Sud, classée troisième lors de la dernière CAN, rendant la bataille pour la qualification particulièrement serrée.

Une rivalité historique équilibrée

Sur le plan historique, Angola et Zimbabwe se connaissent bien. Les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises, avec un bilan équilibré : quatre victoires pour chaque sélection et un match nul. Les protégés de Patrice Beaumelle, favoris sur le papier, comptent sur cette expérience pour prendre l’avantage sur le terrain.

Le Zimbabwe à la recherche de la surprise

Le Zimbabwe, outsider du groupe, reste ambitieux malgré sa défaite initiale contre l’Égypte (2-1). Sous la direction de Mario Marinica, les Warriors n’ont jamais franchi la phase de groupes en cinq participations à la CAN. Ils voient ce match comme une nouvelle occasion de progresser et de démontrer leur potentiel offensif, après une première période prometteuse contre les Pharaons.

Un enjeu stratégique pour les deux équipes

Pour l’Angola, l’objectif est de reconquérir un statut d’équipe compétitive sur la scène africaine et de rester en compétition. Le Zimbabwe, de son côté, compte sur sa solidarité défensive et ses contres rapides pour créer la surprise et éventuellement inverser la tendance dans le groupe.