Le Maroc croise le fer avec le Mali ce vendredi 26 décembre à Rabat, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes (groupe A) de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Après un succès convaincant face aux Comores (2-0) lors de leur entrée en lice, les Lions de l’Atlas ambitionnent d’enchaîner une deuxième victoire au stade Moulay Abdellah afin de conforter leur position en tête du groupe.

Si le retour d’Achraf Hakimi est attendu dans les prochains jours, la sélection marocaine devra toutefois composer sans son capitaine Romain Saïss, contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition.

De leur côté, les Aigles du Mali abordent cette rencontre avec un esprit de revanche, après avoir été accrochés par la Zambie (1-1) lors de la première journée.

Programme TV :

Maroc – Mali

CAN 2025 – Groupe A

Vendredi 26 décembre

Coup d’envoi à 21h

Diffusion : beIN Sports 1 (via MyCanal)