Une première chirurgie robotique de la prostate a été réalisée avec succès en Tunisie, au cours du week-end dernier, à l’hôpital universitaire Charles-Nicolle. L’établissement a également procédé à deux néphrectomies partielles pour l’ablation de tumeurs tout en préservant le rein, suivies d’une néphrectomie totale.

Selon un communiqué du ministère de la Santé publié mercredi soir, le succès de ces interventions marque une avancée majeure. Il témoigne de la capacité de l’hôpital public à intégrer la chirurgie robotique et du haut niveau de compétence du personnel médical et paramédical tunisien.

Le ministère souligne que cette réussite consolide la position de la Tunisie dans le domaine de la médecine de pointe et de la chirurgie de haute précision.

Ces opérations ont été supervisées par le professeur Riadh Ben Slama, chef de l’équipe chirurgicale, et la professeure Aliya Jebri, chef du service de réanimation.