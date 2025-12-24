La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a prolongé jusqu’au 15 janvier 2026, le délai de dépôt des documents pour les bénéficiaires de la pension temporaire d’orphelins, attribuée aux filles sans ressources qui ont dépassé l’âge de 21 ans.

La CNRPS a indiqué, dans un communiqué publié hier mardi, que les personnes concernées par cette mesure doivent déposer les documents requis auprès du centre régional ou local le plus proche de leur domicile ou de la maison de services dans le délai indiqué ci-dessus, afin de garantir la poursuite du versement de la pension dans les délais fixés.

Ces documents consistent en une déclaration de revenus pour l’année 2024 pour les bénéficiaires qui n’ont pas déposé de documents d’actualisation pour la même année, une déclaration sur l’honneur de non- activité légalisée ( formulaire disponible à l’adresse.

https://bit.ly/4ehEX5X), un formulaire d’engagement à remplir avec signature (disponible à l’adresse : https://bit.ly/4ex1aN4) et une copie de la carte d’identité nationale de la fille concernée.