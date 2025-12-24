Dans le cadre de sa stratégie de développement international, AKDITAL a signé un protocole d’accord portant sur l’acquisition de 100 % du capital de la clinique Taoufik Hospitals Group (THG), pour une valeur totale de 90 millions de dollars. La finalisation de l’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Fondé en 2014, Taoufik Hospitals Group opère quatre établissements hospitaliers privés en Tunisie. L’ensemble représente une capacité de plus de 600 lits, dont 100 lits de réanimation. Le groupe s’appuie sur plus de 1 600 collaborateurs et un réseau de plus de 500 médecins partenaires.

Un positionnement médical diversifié

Les établissements de THG sont positionnés comme des centres d’excellence. Ils couvrent notamment l’oncologie, la neurologie, la rééducation fonctionnelle, la traumatologie et la cardiologie interventionnelle. Le groupe propose également une offre multidisciplinaire complète. Les hôpitaux accueillent une patientèle locale et internationale, en particulier en provenance des pays voisins et d’Afrique subsaharienne.

Des performances financières solides

En 2024, THG a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 45 millions de dollars. La marge d’EBITDA s’est établie à 35 %, tandis que la marge nette a atteint 13 %. Les perspectives pour 2025 font ressortir une croissance estimée à environ 15 %, portée notamment par la progression de l’activité d’oncologie.

Qualité des soins et complémentarité des modèles

Le modèle de THG repose sur des standards élevés en matière de qualité et de sécurité des soins. Cette orientation est illustrée par l’obtention d’accréditations internationales et locales, notamment HAS et INEAS.

L’opération s’inscrit dans une logique de complémentarité entre les deux groupes. Elle vise la mise en place d’une plateforme d’échanges de compétences médicales et de savoir-faire organisationnels, ainsi que le développement de la mobilité des talents et de coopérations médicales renforcées.

Une nouvelle étape dans l’expansion internationale

Après ses premières implantations au Moyen-Orient, avec l’hôpital Abdul Rahman Al Mishari à Riyad et l’hôpital Bishri à La Mecque, cette acquisition marque la première implantation d’AKDITAL en Afrique du Nord en dehors du Maroc.

À travers cette opération, le groupe affirme son ambition de construire une plateforme régionale de croissance, fondée sur l’excellence médicale et le développement des compétences.

Groupe Akdital (T3 2025)

Au 30 septembre 2025, Akdital affiche une performance remarquable avec un chiffre d’affaires de 3 124 M MAD sur 9 mois, en hausse de 55 % sur un an, portée par un rythme soutenu d’ouvertures et la montée en puissance des établissements existants. Le groupe est désormais présent dans les 12 régions du Maroc avec 39 établissements et 4 419 lits. Cette stratégie d’expansion s’accompagne toutefois d’une forte hausse de l’endettement net, passé à 3 438 M MAD. Les perspectives restent favorables, soutenues par l’expansion nationale et un ambitieux projet international.