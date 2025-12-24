Le groupe D entamera sa phase de compétition le 23 décembre avec deux rencontres au programme. À 13h30, la RD Congo affrontera le Bénin, avant le duel prévu à 16h entre le Sénégal et le Botswana.

Les matches de la deuxième journée se disputeront le 27 décembre. Le Bénin sera opposé au Botswana à 13h30, tandis que le Sénégal croisera le fer avec la RD Congo à partir de 16h.

La phase de groupes s’achèvera le 30 décembre avec deux rencontres programmées simultanément à 20h : le Bénin affrontera le Sénégal, alors que le Botswana sera opposé à la RD Congo.