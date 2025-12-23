Le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne de football, Vladimir Petkovic, a souligné l’importance de réussir l’entame de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025 (21 décembre – 18 janvier 2026), à l’occasion du match face au Soudan, prévu mercredi à 16h00, pour le compte de la 1re journée du groupe E.

« Le premier match est toujours difficile, surtout lorsqu’il intervient juste après la période de préparation. Nous sommes sereins et confiants, prêts à tout donner. Nous ferons le maximum pour gagner. La rencontre s’annonce compliquée : nous devons respecter l’adversaire, tout en ayant confiance en nos propres qualités », a déclaré Petkovic lors d’une conférence de presse tenue à 24 heures de la rencontre.

Outre le Soudan, l’Algérie, qui dispute sa 21e participation à la CAN, affrontera également le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, qui se rencontrent mercredi à 13h30.

« Je pense que nous sommes contents de tout ce qu’on a fait. L’équipe va bien. Par chance, nous avons récupéré tous les joueurs mis à part Aouar. L’équipe travaille bien et je suis sûr qu’elle va bien commencer », a ajouté le sélectionneur.

Revenant sur les deux dernières éditions de la CAN, conclues par des éliminations dès le premier tour, Petkovic a insisté sur la nécessité de se projeter uniquement sur la compétition en cours.

« J’ai dit à mes joueurs que le passé appartient à hier. Il faut travailler aujourd’hui pour préparer demain. Nous abordons cette aventure avec confiance et positivité. Mon équipe travaille bien et nous attendons la dernière séance, prévue ce mardi, pour arrêter le onze de départ ainsi que la liste des joueurs convoqués. Nous sommes dans l’obligation de donner satisfaction à notre pays et à notre peuple », a-t-il souligné.

Sans la moindre victoire depuis la finale remportée à la CAN-2019 face au Sénégal (1-0) en Égypte, la sélection algérienne est appelée à renouer avec le succès dès cette rencontre face au Soudan, estime Petkovic.

« Nous devons changer les choses. Le groupe a bien travaillé et ce qui s’est passé est désormais derrière nous. Face au Soudan, je suis convaincu que mon équipe sera prête pour la compétition », a-t-il indiqué.

Enfin, le sélectionneur algérien a affirmé avoir analysé son adversaire à travers ses récentes participations au CHAN-2025 et à la Coupe arabe FIFA-2025 au Qatar.

« Nous avons profité de ces compétitions pour analyser cet adversaire. Il a disputé le CHAN et la Coupe arabe pratiquement avec le même effectif », a-t-il conclu.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.