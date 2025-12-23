Sur les sept derniers jours, les signaux de veille concernent surtout les virus respiratoires saisonniers (grippe A(H3N2)) et, en Afrique, la surveillance d’événements à potentiel épidémique rapportés par des organismes de santé. En Tunisie, les communications publiques se concentrent sur la vaccination antigrippale et la surveillance de certains virus.

Tunisie : rappel vaccination antigrippale et messages de surveillance

Le 22 décembre 2025, le ministère de la Santé a appelé les groupes à risque (personnes âgées, femmes enceintes, pèlerins, diabétiques, patients cardio-respiratoires) à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. La même communication rappelle la mise à disposition (annoncée en octobre) de 280 000 doses, avec une protection estimée 70–80% contre quatre souches, et un prix indiqué entre 37 et 41 TND la dose.

En parallèle, les canaux institutionnels tunisien publient des contenus de sensibilisation sur la grippe et la prévention.

Monde : hausse de la grippe A(H3N2) et sous-clade « K »

L’OMS signale une augmentation mondiale de l’activité grippale ces derniers mois, avec une prédominance de la grippe A et une proportion accrue de virus A(H3N2). L’OMS mentionne une montée rapide (depuis août 2025) de virus A(H3N2) sous-clade K ; les données disponibles n’indiquent pas d’augmentation de sévérité, et la vaccination reste recommandée, notamment pour prévenir les formes graves.

En Europe, l’OMS (via sa communication relayée le 17 décembre 2025) évoque une activité grippale élevée dans la région, avec une forte part attribuée à A(H3N2) sous-clade K et un impact sur les systèmes de soins.

Afrique : points de veille sur événements à risque

Des organismes de veille publient des mises à jour sur des événements en cours sur le continent. À titre d’exemple, le NICD (Afrique du Sud) indique qu’en Éthiopie, au 15 décembre 2025, le ministère de la Santé a rapporté 14 cas confirmés de maladie à virus Marburg et 9 décès.

ProMED diffuse aussi des alertes de surveillance, dont un signal sur l’augmentation de la grippe en Algérie (publication datée 23 décembre 2025).