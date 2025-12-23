Le nombre de touristes qui ont visité la Tunisie depuis début 2025 et jusqu’à ce lundi, 22 décembre courant, a franchi le cap de 11 millions de touristes, a annoncé, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée, lundi soir, à l’occasion de la campagne “Tounes Lik” pour la promotion du tourisme intérieur et le lancement de l’élaboration du programme “Tunis, capitale du tourisme arabe en 2027”, le ministre a estimé que le tourisme tunisien a dépassé “la phase de redressement et avance avec preuve vers la consécration d’un tourisme haut de gamme et raffiné et de la diversification de l’offre touristique.

Il a souligné que cette reprise constitue la preuve de la capacité du secteur à améliorer le rythme des flux touristiques et des recettes, malgré les défis internationaux.

La campagne “Tounes Lik” est une initiative de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) visant à promouvoir le tourisme intérieur et à faire connaître les différentes destinations touristiques sur l’ensemble du territoire national.

Cette initiative repose principalement sur les réseaux sociaux et propose chaque semaine une nouvelle destination. Elle s’articule autour de quatre axes qui fondent le paysage touristique tunisien, à savoir la terre, la mer, la pierre et le désert.