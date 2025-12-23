La sélection tunisienne entame son parcours à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 par une confrontation face à l’Ouganda, dans le cadre de la première journée du groupe C, qui comprend également le Nigeria et la Tanzanie.

Habitués de la CAN, les Aigles de Carthage visent un deuxième sacre continental après leur titre historique décroché en 2004. Présente sans interruption lors des 16 dernières éditions, la Tunisie fait aussi partie des neuf nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Sous la direction de Sami Trabelsi, la sélection tunisienne ambitionne de réussir un bon parcours au Maroc, pays hôte de cette édition. Parmi les joueurs à suivre figure Hannibal Mejbri, milieu de terrain de Burnley, formé à Manchester United et passé par le FC Séville.

En face, l’Ouganda espère créer la surprise. Les Cranes n’ont atteint la finale de la CAN qu’une seule fois, en 1978, avant de disparaître de la scène continentale durant plusieurs décennies. De retour depuis 2017, la sélection ougandaise, dirigée par Paul Put, s’est qualifiée en terminant deuxième de son groupe avec un bilan de quatre victoires, un nul et une défaite. La Tunisie a également validé son billet pour la phase finale en se classant deuxième de sa poule qualificative.

Diffusion TV et horaire

La rencontre Tunisie – Ouganda se disputera ce mardi 23 décembre 2025 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 (heure française).

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de l’intégralité des rencontres de la CAN 2025, accessibles sur télévision, ordinateur, tablette et smartphone.