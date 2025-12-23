La séance du 22 décembre 2025 à la Bourse de Tunis n’a rien d’anecdotique. À première vue, les chiffres semblent sages : une progression marginale du TUNINDEX, un TUNINDEX20 quasi stable, des variations sectorielles contenues. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité se cache un message bien plus profond : le marché tunisien est entré dans une phase de maturité.

Avec une performance annuelle supérieure à 33 %, les indices évoluent désormais à proximité de leurs plus hauts historiques. Dans ce contexte, l’absence de volatilité excessive n’est pas un signe de faiblesse, mais bien de discipline. Le marché ne corrige pas brutalement, il consolide. Et cette nuance est essentielle.

La rotation sectorielle comme boussole

La séance a été marquée par une orientation claire vers les valeurs financières, notamment les assurances et les banques. Ce mouvement n’a rien de conjoncturel. Il traduit une préférence assumée des investisseurs pour les secteurs offrant visibilité, régularité des résultats et capacité de distribution.

À l’inverse, les replis observés dans le bâtiment, les matériaux de construction ou certaines industries lourdes rappellent une réalité simple : en phase de marché avancée, la croissance seule ne suffit plus. La qualité du bilan, la génération de cash et la soutenabilité du modèle économique deviennent les véritables critères de sélection.

Le signal clé : la liquidité

S’il fallait retenir un seul indicateur de cette séance, ce serait sans hésitation celui des capitaux échangés. Près de 18,8 millions de dinars traités en une journée, et plus de 4,9 milliards de dinars cumulés sur l’année 2025, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2024. Ce chiffre est structurant.

Il signifie que la Bourse de Tunis n’est plus un marché marginal animé uniquement par des flux opportunistes. Elle attire désormais des investisseurs institutionnels, des arbitrages de long terme et une véritable profondeur de marché, comme en témoigne la montée en puissance des transactions de blocs et du marché obligataire.

Banques : pilier, pas simple moteur

Les valeurs bancaires continuent de concentrer l’essentiel de l’activité. BIAT à encore joué un rôle central, non seulement en terme de capitalisation, mais surtout comme repère de confiance pour le marché. Elle n’est plus simplement un moteur de performance, mais un piliers de stabilité.

Autour de ce noyau dur, certaines valeurs industrielles et de consommation réussissent à capter l’attention, à condition de présenter un récit crédible : visibilité opérationnelle, discipline financière et capacité d’adaptation. La sélectivité n’est plus une option, elle est devenue la règle.

2026 : la fin de l’innocence boursière

La consolidation actuelle ne doit pas être interprétée comme un avertissement, mais comme une transition. Le marché tunisien entre dans une phase où la performance ne sera plus collective, mais différenciée. Les investisseurs devront abandonner les réflexes de suivi d’indice pour renouer avec l’analyse fondamentale et le timing.

En ce sens, la séance du 22 décembre 2025 pourrait bien rester comme un marqueur : celui d’un marché qui a réussi sa hausse, et qui s’apprête désormais à affronter l’exigence de la maturité.

Palmarès de la séance

🔥 Valeurs les plus actives (capitaux)

– BIAT – 1,92 MD TND

ATB – 0,94 MD TND

– 0,94 MD TND SOTUVER – 0,50 MD TND

– 0,50 MD TND SAH – 0,21 MD TND

– 0,21 MD TND TPR – 0,18 MD TND

➡️ Forte domination des banques et des mid caps industrielles liquides.

📈 Top hausses

STAR : +4,49 %

: +4,49 % STIP : +4,35 %

: +4,35 % UADH : +3,57 %

: +3,57 % SANIMED : +3,51 %

: +3,51 % UIB : +3,32 %

📉 Top baisses

SIPHAT : -4,42 %

: -4,42 % ESSOUKNA : -4,26 %

: -4,26 % BTE (ADP) : -4,05 %

: -4,05 % Ciments de Bizerte : -4,00 %

: -4,00 % OfficePlast : -3,66 %

📌 Lecture :

Les baisses touchent surtout :

des titres faiblement liquides ,

, ou structurellement fragiles (ciment, immobilier, santé publique).