La Tunisie et l’Ouganda s’affrontent mardi à Rabat pour leur entrée en lice dans le Groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se jouera au Stade Annexe Olympique Prince Moulay Abdellah, avec un coup d’envoi prévu à 21h00 heure locale.

Un historique largement favorable à la Tunisie

Il s’agira de la troisième confrontation entre les deux sélections en phase finale de CAN. Les précédents datent de 1962 et 1978, avec deux succès tunisiens. En 1962, la Tunisie s’était imposée 3-0 lors du match pour la troisième place. En 1978, les Aigles de Carthage avaient de nouveau gagné, 3-1, en phase de groupes. Sur l’ensemble de leurs confrontations, toutes compétitions confondues, la Tunisie affiche un bilan parfait avec six victoires et un score cumulé de 16-1.

Une Tunisie en quête de relance

La Tunisie dispute sa 22e phase finale de CAN, la 17e consécutive, un record de régularité depuis 1994. Championne d’Afrique en 2004, elle reste toutefois sur une élimination dès la phase de groupes lors de la CAN 2023, sans la moindre victoire. Les Tunisiens n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matches de CAN et restent sur cinq matches d’ouverture sans succès.

Le sélectionneur Sami Trabelsi connaît bien la compétition. Ancien international, il avait déjà dirigé la Tunisie lors des CAN 2012 et 2013. Sous sa direction, la sélection avait remporté ses matches inauguraux lors de ces deux éditions. En qualifications, la Tunisie s’est classée deuxième de son groupe derrière les Comores, avec des succès notables face à Madagascar et en Gambie.

L’Ouganda retrouve la CAN

L’Ouganda participe à sa huitième phase finale, la première depuis 2019. Finalistes en 1978, les Cranes restent une équipe irrégulière en phase finale. Ils ont perdu leur match d’ouverture lors de cinq de leurs sept précédentes participations. Leur dernière victoire en CAN remonte à 2019 contre la RDC.

Le sélectionneur Paul Put dispute sa quatrième CAN en tant qu’entraîneur. Il n’a encore jamais remporté de match d’ouverture dans la compétition. L’Ouganda s’est qualifié en terminant deuxième de son groupe derrière l’Afrique du Sud, avec Denis Omedi comme meilleur buteur des qualifications.