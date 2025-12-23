La 5ᵉ édition de la Foire du livre scientifique et numérique se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à la Cité des Sciences à Tunis (CST). Cet événement réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture scientifique et numérique auprès du grand public.

Devenue un rendez-vous incontournable, cette foire de deux jours offrira une programmation variée alliant exposition-vente, activités interactives et rencontres intellectuelles. Les visiteurs pourront y découvrir des ateliers de réalité virtuelle, des démonstrations de robotique, un atelier de zootrope, des sessions de calligraphie, des lectures théâtralisées et des projections de documentaires.

Selon un communiqué publié par la CST, la manifestation accueillera des stands d’éditeurs spécialisés, des plateformes pédagogiques alignées sur les programmes éducatifs, ainsi que des startups innovantes, des associations éducatives et des professionnels du livre. Elle s’adresse à un large public : élèves, étudiants, enseignants et passionnés de sciences et de lecture.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme sa mission de diffusion de la culture scientifique et technologique, tout en favorisant l’échange, la découverte et la convivialité intellectuelle.