TUNIS, 21 décembre – À l’occasion du 150ᵉ anniversaire du Collège Sadiki (1875-2025), une nouvelle publication de la revue Essadikia en langue arabe revient sur l’héritage intellectuel et éducatif de cette institution. Édité par l’Association des anciens élèves du Collège Sadiki, ce numéro commémoratif met en lumière la place du collège dans l’histoire nationale, à travers des textes historiques, des témoignages, des archives photographiques et des analyses consacrées à une mémoire toujours active.

Un numéro spécial au cœur de la mémoire sadikienne

Le 70ᵉ numéro spécial de la revue, fondée en 1920 et daté de décembre 2025, rassemble des contributions retraçant les grandes étapes de l’histoire du Collège Sadiki et de son environnement éducatif. Les auteurs y soulignent le rôle de l’établissement dans la formation de générations de penseurs, de responsables et d’acteurs de la vie publique tunisienne, sans élargir le propos à des données extérieures.

Figures marquantes et débats éducatifs

Plusieurs textes en langue arabe reviennent sur des personnalités associées à l’institution, dont Cheikh Mohamed Taher Ben Achour. Le numéro aborde également des débats éducatifs fondateurs, à travers une contribution consacrée à l’obligation de l’éducation des jeunes filles musulmanes, un thème présenté comme révélateur de la modernité qui a marqué l’histoire du collège.

Correspondances et échanges historiques

D’autres contributions s’intéressent à la mosquée d’Essadikia, à des correspondances historiques et à des échanges entre figures de l’époque. Sont notamment évoqués les échanges entre Kheireddine Pacha et Mohamed Larbi Zarrouk, alors directeur du collège, ainsi que ceux entre Habib Bourguiba et Mustapha Kaak, président de l’Association des anciens élèves à l’époque.

Activités de l’association et contributions en français

Le numéro propose par ailleurs un aperçu des activités culturelles de l’Association des anciens du Collège Sadiki prévues pour l’année 2025 et consacre un espace à la mémoire de figures et pionniers de l’établissement. Deux contributions en langue française complètent la publication, dont un dossier de classement historique du collège préparé par l’historienne et urbaniste tunisienne Jamila Binous, ainsi qu’un texte intitulé « Le modèle sadikien : un symbole de réussite », consacré à l’esprit et à la singularité de cette institution.