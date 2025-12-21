Après une année 2025 marquée par une progression exceptionnelle, la Bourse de Tunis a connu une semaine de consolidation maîtrisée. Entre le 08 et le 12 décembre, les indices ont légèrement reculé, sans pour autant remettre en cause la dynamique positive de fond. Une évolution qui traduit avant tout un marché plus sélectif, où l’attention se déplace des indices vers les valeurs et les secteurs.

Les indices marquent une respiration

Le TUNINDEX a clôturé la semaine à 13 226,89 points, en baisse modérée de 0,31 %, tandis que le TUNINDEX20 s’est établi à 5 895,88 points, en recul de 0,33 %.

Ces variations limitées interviennent après une performance annuelle supérieure à 30 %, confirmant qu’il s’agit davantage d’une pause technique que d’un retournement de tendance.

👉 La tendance de fond demeure haussière, mais le marché devient plus exigeant.

Une activité soutenue, mais plus ciblée

L’activité hebdomadaire a totalisé 54,4 millions de dinars échangés, pour près de 9,5 millions de titres. Un détail attire toutefois l’attention : les volumes progressent, tandis que les capitaux échangés reculent par rapport à la semaine précédente.

Ce décalage reflète un marché davantage animé par les valeurs moyennes et cycliques, plutôt que par les grandes capitalisations financières, traditionnellement plus consommatrices de liquidités.

Rotation sectorielle : les investisseurs reviennent à l’économie réelle

Le fait marquant de la semaine reste la rotation sectorielle observée sur la cote. Plusieurs secteurs liés à l’économie réelle ont enregistré de solides performances :

Bâtiment et matériaux de construction : +5,53 % , meilleur secteur de la semaine

: , meilleur secteur de la semaine Matériaux de base : +1,67 %

: Agroalimentaire et boissons : +1,44 %

: Biens de consommation : +1,04 %

À l’inverse, les banques, les assurances et les sociétés financières ont terminé dans le rouge, pénalisées par des prises de bénéfices après leur forte hausse depuis le début de l’année.

👉 Cette évolution traduit un repositionnement vers des secteurs perçus comme plus visibles et plus résilients à court terme.

Carthage Cement et Poulina Group Holding en lumière

Sur le plan des valeurs, Carthage Cement s’est distinguée comme la plus active de la semaine, avec plus de 9,4 millions de dinars échangés et une hausse de 7,18 %. Portée par la dynamique du secteur du bâtiment, la valeur attire aussi bien les investisseurs institutionnels que les opérateurs tactiques.

De son côté, Poulina Group Holding a confirmé son statut de valeur défensive de référence. Avec plus de 4,3 millions de dinars de capitaux échangés, le titre est resté stable sur la semaine, tout en conservant une trajectoire haussière de fond.

Un marché à deux vitesses

La semaine a également été marquée par une forte dispersion des performances. Certaines valeurs ont enregistré des hausses spectaculaires, portées par un regain d’intérêt spéculatif, tandis que d’autres ont subi de lourdes corrections.

Cette configuration confirme que la Bourse de Tunis évolue actuellement comme un marché de sélection, où la performance dépend moins de l’indice que du choix des titres.

Quelles perspectives à court terme ?

Pour la semaine à venir, le scénario privilégié reste celui d’un marché stable à légèrement haussier, avec :

une poursuite possible de la dynamique sur les valeurs du BTP et de l’industrie ,

, un rôle toujours central des valeurs défensives ,

, et une vigilance accrue sur les valeurs financières, en attente de nouveaux catalyseurs.

Dans ce contexte, la stratégie gagnante repose moins sur une exposition globale que sur une lecture fine des tendances sectorielles et techniques.

À retenir ✔️ Une consolidation saine après une année exceptionnelle

✔️ Une rotation sectorielle favorable à l’économie réelle

✔️ Un marché exigeant, propice à la sélection active des valeurs La Bourse de Tunis ne ralentit pas : elle change de rythme. Et dans ce nouvel environnement, l’analyse et la discipline restent les meilleurs alliés des investisseurs.

Avertissement — Le présent article a été généré à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle à partir des informations publiques contenues dans Le Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Tunis. Les analyses, scénarios et simulations proposés ont une vocation strictement informative et pédagogique. Ils ne constituent ni une recommandation d’investissement ni un conseil financier personnalisé. Les données sources demeurent la propriété de leurs émetteurs respectifs.