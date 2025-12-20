La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La phase de poules, disputée jusqu’au 31 décembre 2025, propose un calendrier dense réparti sur 11 jours, avec des rencontres programmées à heure tunisienne. Dès le match d’ouverture, la compétition enchaîne plusieurs affiches quotidiennes, souvent par blocs de quatre rencontres.

Coup d’envoi et premières affiches

La CAN 2025 débute le dimanche 21 décembre avec une rencontre unique : Maroc – Comores (20h00).

La journée suivante, lundi 22 décembre, voit trois matches au programme, dont Égypte – Zimbabwe (21h00), après Mali – Zambie et Afrique du Sud – Angola.

Montée en intensité du 23 au 24 décembre

Le mardi 23 décembre, quatre rencontres sont programmées, avec notamment Nigeria – Tanzanie (18h30) et Tunisie – Ouganda (21h00).

Le mercredi 24 décembre propose également quatre affiches, dont Algérie – Soudan (16h00) et Cameroun – Gabon (21h00), confirmant le rythme soutenu de la phase de groupes.

Deuxième rotation des groupes

Après une pause le jeudi 25 décembre [absence de matches à confirmer], la compétition reprend le vendredi 26 décembre avec quatre rencontres, dont Maroc – Mali (21h00).

Le samedi 27 décembre, le programme inclut Nigeria – Tunisie (21h00), tandis que Ouganda – Tanzanie se joue plus tôt dans la soirée.

Dernières journées décisives

Les 28, 29, 30 et 31 décembre marquent la fin de la phase de poules. Plusieurs matches sont programmés simultanément, notamment le 30 décembre avec Ouganda – Nigeria et Tanzanie – Tunisie à 17h00, puis le 31 décembre avec quatre rencontres, dont Gabon – Côte d’Ivoire et Mozambique – Cameroun à 20h00.

Cette simultanéité vise à préserver l’équité sportive lors des décisions finales de groupe.