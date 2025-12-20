La 17e journée de Liga offre une affiche de prestige entre le Real Madrid et le FC Séville. Le rendez-vous est fixé au samedi 20 décembre 2025, au stade Santiago Bernabéu, avec un coup d’envoi à 22h00. Un duel attendu entre deux poids lourds du football espagnol, qui s’annonce riche en intensité et en spectacle.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre Real Madrid – FC Séville sera diffusée en direct en France sur beIN Sports. La chaîne proposera une couverture complète de l’événement, permettant aux fans de vivre chaque temps fort de cette affiche de Liga.

Comment regarder en streaming ?

Pour suivre le match en streaming, il est nécessaire de disposer d’un abonnement beIN Sports. La diffusion sera accessible aussi bien à la télévision qu’en ligne, via le site officiel ou l’application beIN Sports, sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Il est conseillé de se connecter dès 21h45 afin de profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des analyses autour des enjeux de cette confrontation entre deux clubs historiques du championnat espagnol.