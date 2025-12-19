La Bourse de Tunis a terminé la semaine du 15 au 19 décembre courant sur une note haussière. L’indice vedette a inscrit une avancée de 0,2 % à 13249 points, portant ainsi sa performance annuelle à 33,3 %, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine écoulée a été marquée par un rythme soutenu des échanges. Les volumes hebdomadaires se sont établis à 56 MD, nourris par 12 transactions de bloc, portant sur une enveloppe totale de 25 MD. Les plus importantes transactions ont porté sur les titres TPR (une transaction pour 7,9 MD), CARTHAGE CEMENT (cinq transactions pour 7,7 MD) et STAR (deux transactions pour 4,3 MD).

Analyse des valeurs

Sans faire l’objet de transactions, le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est hissée de 18,5 % à 3,530 D.

Le titre MAGASIN GENERAL a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste de la grande distribution s’est offert une progression de 15,9 % à 10,650 D. La valeur a brassé de faibles échanges hebdomadaires de 16 mille dinars.

Le titre SANIMED a enregistré la moins bonne performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des articles sanitaires s’est délestée de –13,1 % à 0,530 D

Le titre ASSAD s’est, également, mal comporté sur la semaine. L’action du producteur des batteries automobiles a reculé de –12,7 % à 3,220 D. La valeur a été échangée à hauteur de 304 mille dinars seulement sur la semaine.

SFBT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine. L’action du spécialiste des boissons gazeuses et alcoolisées a signé une hausse de 2,1 % à 12,490 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 9,7 MD.

Les nouvelles du marché

La SOTUVER informe le public que ses actionnaires de référence ont procédé le 16 décembre 2025 à la signature de la documentation contractuelle organisant la cession d’actions représentant 41,3 % du capital de la SOTUVER à B.A Glass BV, société du Groupe B Glass, l’un des plus importants acteurs de l’industrie mondiale de l’emballage en verre.

Il est à noter que la Compagnie Financière d’Investissement – CFI (holding du Groupe BAYAHI) agissant de concert avec les personnes physiques et morales du Groupe BAYAHI détiennent actuellement 82,7 % du capital de la SOTUVER. Le prix par action retenu pour cette transaction a été fixé à 13,020 D.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une revue stratégique de l’actionnariat, visant à accompagner le développement à long terme de la SOTUVER, à renforcer sa structure financière et à soutenir ses perspectives de croissance. La réalisation effective de la cession demeure soumise à la levée des conditions suspensives usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises.

La société SOTUVER tiendra le marché informé de toute évolution significative relative à cette opération, conformément à la réglementation en vigueur.