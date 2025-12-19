Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le cinquième examen des réformes économiques du Ghana, ouvrant la voie au déboursement immédiat de 385 millions de dollars. Ce décaissement s’inscrit dans le cadre d’un accord global de 3 milliards de dollars conclu entre le FMI et le pays ouest-africain pour accompagner ses réformes, lancées en mai 2023.

Performances jugées satisfaisantes

Le communiqué du FMI souligne que les performances du Ghana dans le cadre de son programme soutenu par la Facilité élargie de crédit sont « satisfaisantes dans l’ensemble ». Selon l’institution, les autorités ghanéennes se sont fermement appropriées le programme et ont mis en œuvre des actions correctives ambitieuses, de manière décisive, après les dérapages politiques survenus en 2024.

Stabilité macroéconomique et réformes structurelles

Le FMI encourage le gouvernement ghanéen à poursuivre ses efforts de réforme, essentiels pour maintenir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette publique. L’institution insiste également sur la nécessité de remédier aux vulnérabilités structurelles de longue date, afin de consolider durablement l’économie du pays.

Inflation et croissance

Le Ghana a enregistré une forte réduction de l’inflation, passée de 54,1 % en décembre 2022 à 6,3 % en novembre 2025. Parallèlement, l’économie a connu une croissance de 5,5 % au troisième trimestre de 2025, marquant un redressement significatif. La Banque centrale a également abaissé son taux de prêt de référence à 18 % lors de sa dernière réunion en novembre, contribuant à stimuler l’activité économique et le crédit bancaire.

Perspectives et suivi

Le FMI rappelle que la poursuite des réformes est déterminante pour maintenir les progrès accomplis. La vigilance sur la mise en œuvre des politiques publiques, la gestion de la dette et la stabilité des prix reste essentielle pour garantir la solidité économique et la confiance des investisseurs. Le nouveau décaissement de 385 millions de dollars permettra au gouvernement ghanéen de renforcer ses actions en matière de relance économique et de développement durable.