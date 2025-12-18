Le gouvernement allemand prévoit d’émettre environ 512 milliards d’euros de dette en 2026, selon un communiqué publié jeudi par l’Agence fédérale des finances, qui a détaillé les plans d’émission pour l’année à venir. Cette stratégie concerne à la fois le marché des capitaux, le marché monétaire et les obligations vertes.

Une stratégie d’emprunt structurée

Dans le détail, 318 milliards d’euros devraient être levés sur le marché des capitaux, tandis que 176 milliards d’euros supplémentaires sont programmés sur le marché monétaire. L’ensemble de ces émissions se fera par le biais de procédures d’adjudication, mécanisme central de financement de l’État fédéral allemand.

Ces volumes confirment la poursuite d’une politique d’emprunt à grande échelle par la première économie de la zone euro, dans un contexte de besoins de financement élevés et de gestion active de la dette publique.

Quatre obligations syndiquées prévues

Berlin prévoit également l’émission de quatre obligations syndiquées en 2026. Ce type d’opération, réalisé avec un groupe restreint d’établissements financiers, permet de sécuriser des montants importants dans des conditions de marché spécifiques.

Parallèlement, l’Allemagne entend poursuivre le développement de sa finance durable avec l’émission de 16 à 19 milliards d’euros d’obligations vertes, destinées à financer des projets compatibles avec ses engagements environnementaux.

Un calendrier encore partiellement évolutif

L’Agence fédérale des finances a précisé que la confirmation du plan d’émission pour le deuxième trimestre 2026 sera publiée en mars. Cette étape permettra d’ajuster les volumes et les instruments retenus en fonction des conditions de marché et des besoins budgétaires actualisés.