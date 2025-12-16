La demande mondiale de billets pour la Coupe du Monde 2026 explose, avec cinq millions de demandes reçues en 24 heures, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA).

Des supporters issus de plus de 200 pays et territoires n’ont pas perdu de temps, envoyant cinq millions de demandes de billets au cours des 24 premières heures de la phase de tirage de sélection aléatoire qui a débuté le 13 décembre2025, précise la même source.

La demande est portée par des affiches de prestige dès la phase de groupes, avec la rencontre Colombie-Portugal en tête d’affiche.

L’intérêt progresse fortement dans les pays voisins d’Amérique du Sud, tandis que les supporters écossais célèbrent le retour tant attendu de leur sélection sur la plus grande scène du football mondial après 28 ans d’absence.

Les premiers chiffres indiquent un fort engouement pour certaines rencontres phares de la phase de groupes, Colombie – Portugal (Miami, 27 juin) s’imposant comme le match le plus demandé à ce stade de la période de tirage de sélection aléatoire. Mexique – République de Corée (Guadalajara, 18 juin), Equateur – Allemagne (New York New Jersey, 25 juin) et Ecosse – Brésil (Miami, 24 juin) sont les matches les plus demandés.

Les trois pays hôtes (Etats-Unis, Canada, Mexique) arrivent en tête, suivis des dix principaux pays de résidence des demandeurs de billets : Colombie, Angleterre, Equateur, Brésil, Argentine, Ecosse, Allemagne, Australie, France et Panama.

La forte représentation des pays sud-américains voisins (Colombie, Equateur, Brésil et Argentine) ainsi que des supporters d’Amérique centrale, notamment du Panama, démontre une nouvelle fois la capacité de la Coupe du Monde 2026 à captiver l’imagination à travers les Amériques, estime l’instance internationale.

La présence de l’Ecosse dans le top 10 reflète l’enthousiasme des supporters à l’idée de voir leur équipe retrouver la scène internationale pour la première fois depuis 28 ans, renforçant les attentes croissantes autour d’un tournoi qui promet de rassembler le monde du football en Amérique du Nord dans six mois.

La phase de vente de billets, le tirage de sélection aléatoire, restera ouverte jusqu’au mardi 13 janvier 2026 .

Le moment choisi pour soumettre une demande de billets durant cette période n’a aucune influence sur les chances de succès. Les supporters sont invités à participer au tirage au sort sur FIFA.com/tickets pour avoir une chance d’assister au mondial 2026, selon la FIFA.