Le programme TACIR, porté par l’association AMAVI, organise le Demo Day de son programme d’incubation Créa/Innov, un rendez-vous phare qui mettra à l’honneur quinze jeunes porteurs et porteuses de projets issus des régions de Meknessi, Jemna, Redeyef et Nadhour. L’événement se tient aujourd’hui , le mardi 16 décembre 2025 au Théâtre Al Hamra, de 9h00 à 15h00, informe un communiqué de presse.

Après neuf mois d’accompagnement intensif, ces jeunes talents franchissent une étape décisive de leur parcours entrepreneurial. Le Demo Day constitue l’aboutissement d’un processus d’incubation rigoureux axé sur le développement de projets innovants dans le secteur des industries culturelles et créatives, où convergent vision artistique, ancrage territorial et viabilité économique.

Cette journée représente bien plus qu’une simple présentation : c’est un moment de valorisation, de partage et de reconnaissance. Les porteurs de projets dévoileront leurs initiatives, leurs ambitions et leur potentiel de développement devant un public réunissant professionnels du secteur, acteurs culturels, partenaires institutionnels et représentants de la société civile.

À l’issue des présentations, un jury pluridisciplinaire composé de professionnels externes, de mentors du programme et de coordinatrices des différentes composantes de TACIR délibérera pour identifier les projets à fort potentiel. Les lauréats recevront un cash prize, une reconnaissance tangible de la qualité de leur parcours, de leur engagement soutenu et de la solidité de leurs propositions. Cette récompense symbolise aussi une confiance dans leur capacité à transformer leurs idées en réalités durables.

À travers cet événement, le programme TACIR réitère son engagement profond en faveur de l’autonomisation des jeunes, du développement régional équilibré et du renforcement des écosystèmes créatifs locaux. En plaçant la créativité au cœur des dynamiques de transformation sociale et économique, TACIR mise sur le talent comme levier de changement et d’inclusion.

Le Demo Day TACIR constitue ainsi une célébration collective des talents émergents et une invitation adressée à tous ceux qui croient au pouvoir de la culture et de la créativité. C’est un appel à soutenir celles et ceux qui façonnent, dès aujourd’hui, l’avenir créatif et culturel de leurs territoires et du pays tout entier.