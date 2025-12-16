La 13ᵉ édition de Riyeda, le grand rendez-vous national de l’entrepreneuriat et de la jeunesse, se tiendra les 28 et 29 janvier 2026 à la Cité de la Culture à Tunis, sous le thème « L’entrepreneuriat, une cause nationale ».

Face à l’incapacité persistante du secteur public à absorber la masse croissante de diplômés, l’événement vise à positionner l’entrepreneuriat comme un levier central de transformation économique et sociale.

Structurée autour de quatre axes stratégiques — inspiration, financement, inclusion territoriale et innovation sectorielle —, cette édition a pour objectif de générer des opportunités concrètes.

Plus de 800 rendez-vous d’affaires (B2B) seront organisés pour faciliter l’accès au financement, tandis que des objectifs clairs de diversité ont été fixés : 50 % de participation féminine et 20 % de participants issus des régions intérieures.

L’innovation sera encouragée dans neuf secteurs clés, parmi lesquels l’industrie, l’agriculture, le numérique, l’économie verte ainsi que les industries culturelles et créatives. Au programme figurent des panels, des ateliers pratiques, des espaces d’exposition, des sessions de pitch, des activités de networking, une Podcast Zone et diverses animations.

Riyeda 13 mettra également en lumière huit communautés thématiques de l’écosystème entrepreneurial : industrie ; recherche et innovation ; artisanat, art et métiers ; industries culturelles et créatives ; agribusiness et agro-industrie ; ainsi que les domaines de l’environnement, du climat et de la durabilité — autant de piliers porteurs d’une vision d’avenir ancrée dans les réalités locales.