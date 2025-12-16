La 14ᵉ édition du Salon du livre de la Ville de Tunis se tiendra du 18 décembre 2025 au 3 janvier 2026 sur l’avenue Habib Bourguiba, à la capitale, sous le slogan « L’avenue Habib Bourguiba, avenue de la culture », ont annoncé lundi les organisateurs.

Installée face au Théâtre municipal, au cœur du centre-ville, la manifestation est organisée par la délégation régionale aux Affaires culturelles de Tunis et la municipalité de Tunis, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, avec la participation du gouvernorat de Tunis, du Centre national de promotion du livre, de l’Union des éditeurs tunisiens et de plusieurs institutions culturelles.

Plus de 80 maisons d’édition tunisiennes prendront part à cette édition, proposant plus de 30.000 titres couvrant la littérature, les sciences humaines et les champs du savoir, a indiqué le délégué régional aux Affaires culturelles de Tunis, Bechir Touati, lors d’une conférence de presse.

Des remises sur les livres pouvant atteindre 50 % seront également accordées, selon la même source.

Le programme culturel s’articule autour d’une tente dédiée aux ateliers, colloques et rencontres intellectuelles et littéraires, avec la participation d’environ 130 intervenants, parmi lesquels écrivains, poètes, chercheurs et penseurs.

Des débats aborderont des thématiques contemporaines telles que la philosophie, l’intelligence artificielle et l’impact des cultures mondiales sur le paysage culturel tunisien, dans une volonté de faire dialoguer le livre avec les enjeux du temps présent.

Dans une démarche d’ouverture sur les régions et de renforcement de la décentralisation culturelle, les gouvernorats de Kébili et de Siliana seront les invités d’honneur de cette édition, mettant en lumière leurs spécificités culturelles et créatives à travers expositions, rencontres et spectacles.

Fondé en 2012, le Salon du livre de la Ville de Tunis s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion du livre et de la lecture.