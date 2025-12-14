Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, dimanche, le démarrage du programme de stockage de l’huile d’olive auprès des privés (agriculteurs, propriétaires d’huileries, exportateurs) mis en œuvre par l’Office national de l’huile ( ONH).

A cet effet, le ministère a précisé qu’une prime de stockage de 300 dinars par tonne de l’huile d’olive sera accordée aux propriétaires des huileries et aux exportateurs de l’huile d’olive. Par ailleurs, une prime de 330 dinars pour chaque tonne de l’huile d’olive sera attribuée aux agriculteurs.

En effet, ce programme de stockage de l’huile d’olive auprès des privés a été lancé sur décision du Conseil ministériel restreint réuni le 25 octobre 2025 et consacré à l’examen des préparatifs pour la campagne oléicole 2025/ 2026. Ce CMR avait chargé l’ONH de mettre en œuvre un programme de stockage de 100 à 150 mille tonnes d’huile d’olive auprès des opérateurs du secteur, en cas de besoin, pour une période de trois mois, avec l’octroi d’une prime de stockage et d’une subvention supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Les acteurs du secteur de l’huile d’olive concernés sont, ainsi, appelés à contacter les services centraux et régionaux de l’ONH pour obtenir les informations nécessaires et présenter leurs demandes de stockage.