A l’occasion du Jour le plus court, célébré le 21 décembre 2025, l’Institut Cervantes à Tunis organise un cycle de projections intitulé “Ciné rural : un outil de sagesse et de compréhension” qui met en lumière quatre films documentaires explorant, chacun à sa manière, les territoires ruraux et les savoirs qui les façonnent.

“Strata Incognita” (2023) est un court métrage expérimental porté au niveau de la réalisation par des architectes, cinéastes et directeurs de la photographie et producteurs qui ont utilisé les outils expressifs de l’audiovisuel expérimental et artistique pour projeter de nouveaux concepts spatiaux et vitaux destinés à imaginer un monde meilleur.

Le deuxième court, “Pasando Teruel” (Au delà du Teruel, 2023), est signé par Manuel Omonte, dont la carrière s’est développée entre la production cinématographique et des projets personnels aussi singuliers qu’intéressants, à l’image de ce film, lequel conçu comme un road movie, plonge dans l’Espagne rurale à travers deux personnages qui, bien que venant d’horizons différents, finissent par converger dans un dialogue autour du paysage.

“El Jable” (2024) est une œuvre de Bruno Atkinson, réalisateur naviguant entre comédie et écologie, avec une approche didactique des thématiques qui traversent la société actuelle. Le film explore un écosystème singulier : sous une apparence désertique se cache un réseau d’espèces et de traditions qui revendiquent protection et préservation.

Le dernier film “Chinámperos : maintaining ancestral farming practices” (2025), du réalisateur et photographe Rodrigo Jardón, invite à découvrir les chinampas, ces zones lacustres qui entourent Mexico. Leur tradition agricole et leur survie en tant que milieu naturel sont aujourd’hui menacées par la proximité de l’une des plus grandes métropoles du monde. A travers les récits de leurs habitants, le film montre comment cette technique ancestrale a résisté à la pénurie d’eau, aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques, transmettant son importance de génération en génération et soulignant le rôle essentiel de la culture dans la préservation de l’environnement.

Les films seront accessibles en ligne pendant 96 heures sur la plateforme Vimeo de l’Institut Cervantes, à partir du vendredi 19 décembre 2025 à 10H00 (GMT+1).