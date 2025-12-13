L’attaquant international tunisien Wahbi Khazri, âgé de 34 ans, a annoncé vendredi soir sa retraite sportive. L’annonce a été faite sur le plateau du « Late Football Club », émission sportive d’une chaîne de télévision française privée. Cette décision met un terme à une carrière marquée par une longévité notable en club et un parcours international dense avec la Tunisie.

Des débuts précoces et un parcours européen

Khazri a entamé sa carrière professionnelle à 17 ans et demi avec Bastia. Il y évolue pendant cinq saisons (2009-2014) avant de rejoindre Bordeaux pour deux saisons (2014-2016). Il découvre ensuite le championnat anglais sous les couleurs de Sunderland (2016-2018). Cette expérience s’avère moins concluante et conduit à un prêt à Rennes lors de la saison 2017-2018.

L’épisode stéphanois et la suite en Ligue 1

En 2018, Wahbi Khazri rejoint Saint-Étienne. Sous le maillot des Verts, il inscrit un but resté dans les mémoires : un lob de 68 mètres contre Metz, en octobre 2021. Il quitte le Forez en 2022 pour s’engager avec Montpellier. Au terme de son parcours en clubs, il totalise 75 buts en 319 matches de Ligue 1, chiffres qui résument son apport offensif sur la durée.

Un choix de sélection et un statut historique

Natif d’Ajaccio et formé en France, Khazri a opté pour la Tunisie en 2013, après être passé par les sélections de jeunes des deux pays. Avec les Aigles de Carthage, son bilan est 74 sélections pour 25 buts, ce qui le place au deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire tunisienne, derrière Issam Jemâa.

Les grands rendez-vous internationaux

Khazri a été un pilier lors des grandes compétitions internationales. Il a participé à cinq Coupes d’Afrique des Nations consécutives (2013, 2015, 2017, 2019, 2021) et à deux phases finales de Coupe du Monde. Sur la scène mondiale, il signe ses buts les plus marquants : un doublé au Mondial 2018 en Russie face à la Belgique et au Panama, puis un but contre la France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Ce dernier match, disputé le 30 novembre 2022, restera comme sa dernière apparition en sélection, avant l’annonce de sa retraite internationale. Son parcours symbolise le lien entre les deux rives de la Méditerranée et s’inscrit durablement dans l’histoire du football tunisien.