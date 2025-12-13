Une réunion de travail conjointe, tenue vendredi, a été consacrée au suivi des progrès du stockage et d’exportation de l’huile d’olive pour la saison en cours. A cette occasion, les deux ministres de l’Agriculture et du Commerce, respectivement Ezzeddine Ben Cheikh et Samir Abid ont autorisé le démarrage de la mise en œuvre du programme de stockage de l’huile d’olive, conformément au Conseil ministériel restreint tenu le 25 octobre 2025, relatif aux préparatifs pour la saison oléicole 2025/2026 .

Les deux ministres ont également approuvé le démarrage de la mise en œuvre par l’Office national de l’huile (ONH), du programme visant à promouvoir l’huile d’olive conditionnée sur le marché intérieur, ainsi que la coordination avec le secteur bancaire pour envisager des mécanismes de financement concernant les quantités d’huile d’olive fournies par les huileries et la préservation de la valeur de huile d’olive tunisienne lors de l’exportation.

La réunion a été marquée par la présence des représentants de La Banque Centrale, la BANA, la BH et la STB, ainsi que des exportateurs de l’huile d’olive.

Des indicateurs de la saison actuelle ont été présentés lors de cette réunion, portant sur l’avancement des opérations de récolte (ont atteint 25%), le suivi des niveaux de la demande interne et externe, et le volume du stock disponible dans les huileries en plus de l’évolution des prix échangés sur les marchés nationaux et internationaux.

Les représentants des propriétaires des huileries ont notamment souligné que le stock de l’huile connaît une augmentation continue, ce qui nécessite des solutions urgentes pour poursuivre le processus de transformation, en particulier avec l’accélération du rythme de production au cours des prochaines semaines, représentant le pic de la saison.

Les représentants du secteur bancaire ont fait part de leur disposition d’accompagner les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs en mobilisant des facilités financières dédiées au secteur de l’olive et de l’huile d’olive, et en favorisant les conditions pour le bon déroulement de la saison.