Le Festival International Neapolis du Théâtre pour Enfants aura lieu du 21 au 28 décembre 2025 avec un programme parmi les plus riches depuis sa création en 1986 en vue d’offrir aux enfants un espace d’émerveillement, de créativité et de rencontre, ainsi que contribuer au rayonnement culturel de la Tunisie. Les organisateurs ont élargi la programmation à Sfax (Aguereb), à Bizerte, à Kairouan (Chebika), à Tunis (Bardo), à Siliana et à Nabeul et Menzel Bouzelfa afin de renforcer l’accès à la culture pour tous au niveau national.

Les enfants et les familles pourront découvrir une pluralité d’univers scéniques portés par des compagnies venues de plusieurs continents. Avec l’Italie, la Bulgarie, l’Espagne et la Russie pour l’Europe, l’Iran, la Chine et le Vietnam pour l’Asie, et l’Algérie, le Maroc, la Palestine, l’Irak, l’Égypte, Oman pour le monde arabe.

La programmation artistique de cette 38ème édition est notamment composée de théâtre, marionnettes, danse, pantomime, cirque, performances visuelles et créations hybrides, indiquent dans un communiqué les organisateurs.

Le théâtre tunisien occupe cette année une place de premier plan avec 13 spectacles nationaux avec des œuvres qui reflètent la diversité des styles et des langages artistiques tunisiens.

Le festival propose aussi des activités parallèles destinées au développement artistique et à l’échange professionnel avec des workshops et ateliers de création pour enfants et étudiants, des séminaires réunissant spécialistes, pédagogues et artistes et des rencontres professionnelles favorisant la coopération entre compagnies tunisiennes et étrangères.

L’espace public jouera également un rôle majeur, avec une programmation de rue quotidienne avec des animations, des performances spontanées, des mascottes, des échassiers, clowns et des interventions festives dans les quartiers et les artères de Nabeul.

Le point culminant de cette ambiance populaire est le Petit Carnaval du lundi 22 décembre comportant un défilé haut en couleur rassemblant enfants, troupes, familles et habitants dans une atmosphère joyeuse et fédératrice.

Cette programmation prévoit également la 5ème Edition des journées de la Fable où des conteurs tunisiens et algériens racontent des histoires et des aventures au jeune public » rappelant les soirées familiales animées par nos grands-parents ».

Né en 1986, le festival s’est imposé au fil des décennies comme l’un des événements culturels les plus emblématiques de Tunisie, un espace incontournable pour les arts vivants destinés à l’enfance et un rendez-vous majeur dans le monde arabe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen.