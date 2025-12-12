La Facilité Investissement pour l’emploi annonce, jeudi, la signature de 3 nouvelles conventions de financement pour trois projets d’investissement en Tunisie, permettant la création de 1729 emplois.

Le 10 décembre 2025, l’IFE et les représentants des 3 projets ont signé une convention de subvention pour la mise en œuvre de leur projet d’investissement en Tunisie. Il s’agit de la “SATEM”, entreprise de fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène. Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine et vise à augmenter la capacité de production actuelle. Le budget du projet est de 7,7 millions d’euros, financé par une subvention de 1 million d’euros et une contribution propre de 6,7 millions d’euros. Le projet prévoit la création de 150 nouveaux emplois de qualité.

La deuxième société est “ACTIA ENGINEERING SERVICES”, qui développe en tant que prestataire informatique majeur pour une clientèle internationale, des logiciels de traitement du signal et de commande de systèmes mécatroniques pour les voitures modernes. ACTIA investit au total 5,49 millions d’euros dans la construction du nouveau bâtiment à Sfax. La Facilité Investissements pour l’emploi participe à hauteur de 1,35 million d’euros (25 %) à ces coûts. 350 nouveaux postes

pour des informaticiens et informaticiennes seront créés grâce à ce projet.

La troisième et dernière signataire est l’Agence Foncière Industrielle (AFI) qui envisage d’aménager une nouvelle zone industrielle à Ras El Marj, dans le Gouvernorat de Monastir pouvant accueillir jusqu’à 53 entreprises sur une superficie de 39 hectares et mettre en place toute l’infrastructure nécessaire, des voies d’accès à l’approvisionnement en électricité et en eau, en passant par les espaces verts. Le volume total des investissements s’élève à 6,9 millions d’euros, la Facilité Investissements pour l’emploi accorde une subvention de 3,59 millions d’euros pour les coûts de développement. Il est estimé que le projet permettra la création de près de 1229 emplois.

Il est à rappeler à la Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement, dans le cadre de l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).