STAR Assurances met en avant MyStar, une application qui permet à ses clients de gérer l’ensemble de leurs contrats à distance. L’outil, accessible en continu, se veut complémentaire au réseau d’agences et de courtiers de la compagnie. Il offre un accès immédiat aux principales démarches liées aux assurances, depuis la génération d’un devis jusqu’au suivi des échéances de paiement.

Un service disponible en continu

MyStar fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’application rassemble les contrats d’assurance santé, auto, vie, habitation et voyage dans un espace unique. Cette centralisation vise à simplifier la consultation des polices en cours, la création de nouveaux devis ou la souscription directe d’une nouvelle police d’assurance. Les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de leurs démarches sans contrainte horaire.

Une expérience numérique unifiée

STAR Assurances présente MyStar comme un moyen de moderniser la gestion des assurances. L’interface met l’accent sur la fluidité, la simplicité et l’intuitivité des parcours proposés. Chaque étape a été pensée pour rendre la gestion du portefeuille d’assurance plus accessible. Les utilisateurs consultent leurs documents, réalisent des simulations ou finalisent leurs souscriptions en quelques étapes.

Pilotage et suivi en temps réel

L’espace personnel inclut plusieurs fonctionnalités dédiées au suivi. Les échéances de paiement apparaissent en temps réel, permettant aux assurés de visualiser rapidement les dates importantes. La possibilité de générer un devis ou de souscrire depuis l’application permet de limiter les déplacements en agence tout en maintenant un contact possible avec les intermédiaires traditionnels.

Un accès élargi via les stores mobiles

MyStar est disponible sur Google Play Store et App Store. STAR Assurances met en avant la dimension 100 % digitale de l’expérience et invite les utilisateurs à télécharger l’application pour gérer leurs assurances sur mobile.