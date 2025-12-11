La Tunisie célèbre le 11 décembre de chaque année, la journée nationale de la famille. Cette journée constitue une occasion pour la Tunisie de réaffirmer ses efforts en vue de soutenir la famille, d’améliorer ses conditions et de consolider son rôle central dans la société, conformément aux dispositions de l’article 12 de la constitution qui stipule que “la famille est la cellule fondamentale de la société et l’état doit la protéger”, selon un communiqué publié jeudi sur la page officielle du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Le ministère a précisé que la famille, de part les valeurs et la responsabilité partagé qu’elle incarne, inculque les valeurs humaines telles que le respect mutuel, le dialogue, la coopération et le partage des rôles. Elle constitue l’espace idéal pour une éducation saine et équilibrée des générations et pour l’enracinement de la culture du travail, de la citoyenneté et de l’engagement envers l’intérêt suprême de la patrie.

Le ministère a précisé qu’à cette occasion, un séminaire scientifique sera organisé au centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) pour annoncer les axes du plan national de cohésion familiale à l’horizon 2035 et le plan d’exécution pour la préparation et la formation à la vie conjugale et familiale.

Le ministère de la famille a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’engagement à développer les politiques publiques relatives aux affaires de la famille et à appuyer les programmes et les mécanismes qui garantissent le renforcement des capacités des membres de la famille en consécration du rôle social de l’état en matière de soutien à la famille.