Sousse accueillera les 19 et 20 décembre 2024 un événement scientifique d’envergure : la Journée d’Hiver de la STEDIAM 2025 et le 3e Congrès Francophone de la DAR se tiendront conjointement.

Organisé par la Société Tunisienne d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (STEDIAM), en partenariat avec l’Association des Endocrinologues-Diabétologues du Centre Tunisien (ASEDIACT) et la Diabetes & Ramadan International Alliance (DAR), ce congrès est entièrement consacré à la prise en charge du diabète pendant le jeûne du mois de Ramadan.

Face à l’enjeu sanitaire croissant que représente le jeûne chez les personnes diabétiques, marqué par des bouleversements métaboliques, alimentaires et thérapeutiques, ce congrès se veut une occasion de fournir aux soignants des outils concrets, fondés sur les données probantes, afin d’accompagner leurs patients en toute sécurité tout en respectant leurs convictions religieuses.

Au cœur du programme : la présentation en avant-première mondiale des recommandations internationales DAR 2026, l’exposé des résultats les plus récents de la recherche clinique sur la gestion du diabète en contexte de jeûne, ainsi que des ateliers pratiques interactifs animés par des experts de renom.

Véritable plateforme d’échange et d’innovation, cet événement s’impose comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances, partager leurs expériences et renforcer la qualité des soins offerts aux patients diabétiques durant le Ramadan.