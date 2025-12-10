Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbeli, a affirmé mercredi que le pays restera souverain dans ses décisions, libre dans ses choix et maître de ses ressources, malgré toutes les tentatives désespérées visant à le contraindre à une position de dépendance, lit-on dans un communiqué publié par le Conseil sur sa page officielle Facebook.

Lors de la séance plénière conjointe de clôture consacrée au projet de loi de finances 2026, réunissant le Conseil national des régions et des districts et l’Assemblée des représentants du peuple, Derbeli a soutenu que l’histoire a montré que la volonté nationale est plus forte que toutes les conspirations.

Derbeli a, à cette occasion, appelé à renforcer davantage l’unité nationale, à s’attacher à l’esprit d’appartenance à la Tunisie et à poursuivre le chemin avec un esprit collectif où l’intérêt supérieur de la nation prime sur toute considération étroite.

Il a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement du Conseil à poursuivre son rôle dans la défense de la dignité et de la voie du développement, ainsi que dans la promotion des principes de la République démocratique et sociale, fondée sur la justice, l’équilibre entre les régions, la réhabilitation des catégories marginalisées et la réalisation d’un développement équitable et global, lit-on de même source.

Il a également déclaré que les « appels malveillants » visant la Tunisie n’auront pas d’écho surtout qu’ils émanent de ceux qui continuent à contribuer à des crimes contre l’humanité ou de ceux qui ont choisi de garder le silence face à ces crimes, dans une contradiction morale flagrante qui ne trompera pas un peuple conscient, libre et attaché à la vérité et à la dignité.

Enfin, Derbeli a souligné la solidité de la coopération, de la complémentarité et de l’harmonie entre les deux chambres parlementaires, indiquant qu’il n’y a d’autre choix aujourd’hui que de consolider et développer cette synergie, au service de l’intérêt supérieur de la Tunisie, afin de consacrer l’unité de ses institutions et de renforcer les fondements de l’État national.