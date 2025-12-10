La sixième journée de la Ligue des champions d’Europe a offert mardi une série de rencontres décisives dans la lutte pour les huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale. Plusieurs équipes du haut du tableau ont consolidé leurs positions, tandis que d’autres ont entretenu l’espoir d’un barrage.

Victoires importantes pour Marseille, l’Atlético et Liverpool

L’Olympique de Marseille s’est imposé en déplacement face à l’Union Saint-Gilloise (3-2). Les Phocéens, désormais à 9 points, restent en course pour les barrages. L’Atlético Madrid a obtenu le même score à Eindhoven (3-2), confirmant sa place dans le top 8 provisoire avec 12 points.

Liverpool, solide toute la soirée, a pris le dessus sur l’Inter Milan (1-0) à San Siro. Ce succès porte les Reds à 12 points, les maintenant dans la zone des qualifiés directs.

Le Barça se relance, Chelsea et Atalanta confirment

Au Camp Nou, le FC Barcelone a renversé Francfort (2-1). Les Catalans reviennent à hauteur de 10 points après six journées. Atalanta Bergame a signé une victoire précieuse contre Chelsea (2-1), ce qui lui permet de monter à 13 points. Chelsea reste néanmoins dans le groupe des équipes à 10 points.

Monaco a dominé Galatasaray (1-0), tandis que Tottenham a validé une victoire nette contre le Slavia Prague (3-0). Olympiakos s’est imposé à Almaty (1-0), conservant des chances limitées d’accrocher le barrage.

Le Bayern répond présent avant les matches de mercredi

Le Bayern Munich a battu le Sporting Portugal (3-1). Avec 15 points en six journées, le club bavarois rejoint Arsenal en tête du classement provisoire. Le Sporting reste dans la zone des équipes à 10 points.

Les affiches de mercredi

La soirée de mercredi proposera plusieurs chocs, dont Real Madrid – Manchester City, Juventus – Pafos FC et Athletic Bilbao – Paris SG. Arsenal se déplacera à Bruges pour tenter de conserver sa place de leader.

Classement général : Arsenal toujours en tête

Arsenal garde la première place avec 15 points, devant le Bayern Munich. Atalanta, Paris SG, Inter, Real Madrid, Atlético et Liverpool complètent les huit qualifiés provisoires. Totten­ham, Dortmund, Chelsea, Manchester City, Sporting et Barcelone restent en embuscade.

En bas de tableau, plusieurs équipes sont déjà éliminées, dont l’Ajax Amsterdam, Kairat Almaty et Villarreal.