Depuis janvier 2025, près de 200 000 mètres cubes de déchets de construction et de démolition ont été collectés, a indiqué, mardi, le ministère de l’Environnement.

Le programme se poursuivra en décembre, avec l’objectif de collecter environ 30 000 mètres cubes supplémentaires, ajoute la même source dans un communiqué.

En matière d’espaces verts, le ministère précise que les travaux d’aménagement de l’espace vert d’Utique dans le gouvernorat de Bizerte sont désormais achevés.

Au total, plus de 70 sites répartis sur l’ensemble des gouvernorats du pays ont bénéficié d’opérations d’aménagement cette année.

Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, avait effectué aujourd’hui, une visite de terrain pour suivre les travaux de collecte et de transport des déchets de démolition et de construction dans la commune de Douar Hicher relevant du gouvernorat de la Manouba, ainsi que l’entretien du parc de Carthage.